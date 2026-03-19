Цены на газ в Европе выросли на 35% после удара Ирана по крупнейшему в мире заводу СПГ

Цена на природный газ в Европе выросла на 35% и достигла отметки 67,35 евро за мегаватт-час. С момента начала военного конфликта стоимость топлива увеличилась более чем вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Причиной резкого удорожания стали ракетные удары Ирана по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Компания QatarEnergy подтвердила возникновение масштабных пожаров и значительные разрушения на объектах, обеспечивающих 20% мирового экспорта сжиженного природного газа ( СПГ).

Кроме катарских мощностей, прекратил работу газовый объект Хабшан в Абу-Даби из-за падения обломков ракет. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить ответные меры в случае повторных атак на инфраструктуру Катара.

В настоящее время точные сроки возобновления поставок неизвестны. Аналитики Global Risk Management отмечают, что ремонтные работы могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это создает дефицит на мировом рынке, поскольку европейские страны вынуждены конкурировать с азиатскими покупателями за свободные объемы топлива.

Ситуация для Европы усугубляется тем, что после завершения отопительного сезона уровень запасов в подземных хранилищах снизился. Для их заполнения летом потребуется импорт дополнительных партий С ПГ в условиях ограниченного предложения.

Завод Рас-Лаффан остается закрытым с начала марта после первой атаки беспилотника. Последние ракетные удары произошли в ответ на обстрелы иранских месторождений Южный Парс. Повреждения инфраструктуры откладывают стабилизацию цен на энергоносители.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.

Автор:
Татьяна Ковальчук