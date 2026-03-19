Ціни на газ у Європі зросли на 35% після удару Ірану по найбільшому у світі заводу СПГ

Ціна на природний газ у Європі зросла на 35% і сягнула позначки 67,35 євро за мегават-годину. З моменту початку військового конфлікту вартість палива збільшилася більше ніж удвічі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Причиною різкого подорожчання стали ракетні удари Ірану по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі. Компанія QatarEnergy підтвердила виникнення масштабних пожеж та значні руйнування на об'єктах, що забезпечують 20% світового експорту скрапленого природного газу (СПГ).

Крім катарських потужностей, припинив роботу газовий об'єкт Хабшан в Абу-Дабі через падіння уламків ракет. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати заходи у відповідь у разі повторних атак на інфраструктуру Катару.

Наразі точні терміни відновлення поставок невідомі. Аналітики Global Risk Management зазначають, що ремонтні роботи можуть тривати від кількох місяців до кількох років. Це створює дефіцит на світовому ринку, оскільки європейські країни змушені конкурувати з азійськими покупцями за вільні обсяги палива.

Ситуація для Європи ускладнюється тим, що після завершення опалювального сезону рівень запасів у підземних сховищах знизився. Для їх заповнення влітку знадобиться імпорт додаткових партій СПГ в умовах обмеженої пропозиції.

Завод Рас-Лаффан залишається закритим з початку березня після першої атаки безпілотника. Останні ракетні удари відбулися у відповідь на обстріл іранських родовищ Південний Парс. Пошкодження інфраструктури відтерміновують стабілізацію цін на енергоносії.

