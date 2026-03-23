Ціна газу в Європі підскочила на 5% через ультиматум Трампа Ірану

Ціни на природний газ у Європі відновили зростання після чергового обміну погрозами між США та Іраном.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

На початку торгів бенчмаркові контракти подорожчали на понад 5%, що повністю нівелювало падіння попередньої сесії.

Трейдери занепокоєні ультиматумом Дональда Трампа, який надав Тегерану два дні на відкриття Ормузької протоки під загрозою ударів по іранських електростанціях. У відповідь іранська сторона заявила про готовність атакувати ключову енергетичну інфраструктуру по всьому Близькому Сходу.

Військові дії, що тривають уже четвертий тиждень, фактично зупинили судноплавство через Ормузьку протоку. Це призвело до блокування майже 20% світових потоків зрідженого природного газу (СПГ).

Ситуація ускладнюється пошкодженням потужностей найбільшого заводу СПГ у Катарі, де близько 17% інфраструктури виведено з ладу. За офіційними заявами катарської сторони, відновлення обсягів виробництва до довоєнного рівня може тривати до п’яти років.

Прогнози аналітиків

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. зазначають, що ціни на газ у Європі та Азії змушені будуть продовжувати зростання через тривалі перебої у постачанні.

Масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру Близького Сходу минулого тижня змусили експертів підвищити свої прогнози.

На думку фахівців, дефіцит енергоресурсів триватиме значно довше, ніж очікувалося раніше, що створює додатковий тиск на глобальні ринки.

Накопичення газу в Європі

На тлі нестабільності європейські уряди зосереджені на відновленні виснажених запасів газу. Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен закликав держави-члени розпочати заповнення сховищ якомога раніше, щоб уникнути пікової конкуренції за ресурс влітку.

Пропонується знизити цільові показники заповнення до 80% та максимально використовувати гнучкість чинного законодавства ЄС.

Станом на ранок понеділка в Амстердамі ф’ючерси на голландський газ зросли до 62,02 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, найбільший у світі завод із виробництва LPG у Катарі не працює з 4 березня, що створює серйозні ризики для світової торгівлі. Ця зупинка означає, що світові ринки газу відчуватимуть дефіцит протягом тижнів, навіть якщо закінчиться конфлікт на Близькому Сході .