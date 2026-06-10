Цена нефти на 10 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли в среду, 10 июня, отойдя от семинедельного минимума предыдущей сессии. Главными причинами стали новые удары американских военных по объектам в Иране, а также свежие рыночные данные, зафиксировавшие очередное существенное падение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $92,72 – 2.09% WTI $89,38 – 2.54% Urals $87,75 + 1.64%

Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,7%, достигнув отметки 92,11 доллара за баррель. В то же время, стоимость американской нефти West Texas Intermediate поднялась на 60 центов, или на 0,7%, и составила 88,80 доллара за баррель.

Аналитики банка ING по сырьевым товарам отмечают, что при отсутствии неизбежного дипломатического соглашения мировой рынок ежедневно значительно обостряется.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, особенно если перебои с поставками будут продолжаться и в третьем квартале, традиционно являющемся периодом сезонно более высокого спроса на нефть.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть поднялись в среду после падения до минимальных значений за семь недель. Рынок пошел на фоне новых военных ударов США по иранским целям. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа отреагировать на сбивание американского ударного вертолета Apache. Такие события ставят под угрозу хрупкое прекращение огня между двумя странами.

Дополнительным фактором поддержки высоких цен стало продолжающееся сокращение энергозапасов в крупнейшей экономике мира. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе падали восьмую неделю подряд.

В частности, за неделю, завершившуюся 5 июня, объемы сырой нефти в хранилищах страны уменьшились сразу на 9,12 миллиона баррелей. Параллельно с этим было зафиксировано и падение коммерческих запасов автомобильного бензина, сократившихся на 1,19 миллиона баррелей.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева подчеркнула, что последние атаки снова сместили внимание трейдеров на военные риски и потенциальные перебои со снабжением. Она добавила, что, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, военные действия вновь вернули геополитическую премию за риск на мировые нефтяные рынки.

Ситуация усугубляется позицией Тегерана, который пообещал возобновить полномасштабные боевые действия, если Израиль не прекратит атаки на ополчение "Хезболлы" в Ливане. Отказ израильской стороны остановить военную кампанию блокирует усилия Администрации США по продолжению перемирия в более широкой американо-израильской войне с Ираном.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .