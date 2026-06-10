Ціна нафти на 10 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту зросли в середу, 10 червня, відійшовши від семитижневого мінімуму попередньої сесії. Головними причинами стали нові удари американських військових по об'єктах в Ірані, а також свіжі ринкові дані, які зафіксували чергове суттєве падіння запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,72 - 2.09% WTI $89,38 - 2.54% Urals $87,75 + 1.64%

Ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent зросли на 66 центів, або на 0,7%, досягнувши позначки 92,11 долара за барель. Водночас вартість американської нафти West Texas Intermediate піднялася на 60 центів, або на 0,7%, і становила 88,80 долара за барель.

Аналітики банку ING з сировинних товарів зазначають, що за відсутності неминучої дипломатичної угоди світовий ринок щодня значно загострюється.

Експерти прогнозують подальше зростання цін, особливо якщо перебої з поставками триватимуть і в третьому кварталі, який традиційно є періодом сезонно вищого попиту на нафту.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту піднялися в середу після падіння до мінімальних значень за сім тижнів. Ринок пішов угору на тлі нових військових ударів США по іранських цілях. Це відбулося після заяви президента Дональда Трампа відреагувати на збиття американського ударного гелікоптера Apache. Такі події ставлять під загрозу крихке припинення вогню між двома країнами.

Додатковим фактором підтримки високих цін стало триваюче скорочення енергозапасів у найбільшій економіці світу. За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США минулого тижня падали восьмий тиждень поспіль.

Зокрема за тиждень, що завершився 5 червня, обсяги сирої нафти в сховищах країни зменшилися одразу на 9,12 мільйона барелів. Паралельно з цим було зафіксовано і падіння комерційних запасів автомобільного бензину, які скоротилися на 1,19 мільйона барелів.

Старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева підкреслила, що останні атаки знову змістили увагу трейдерів на воєнні ризики та потенційні перебої з постачанням. Вона додала, що попри триваючі дипломатичні зусилля, військові дії знову повернули геополітичну премію за ризик на світові нафтові ринки.

Ситуація ускладнюється позицією Тегерана, який пообіцяв відновити повномасштабні бойові дії, якщо Ізраїль не припинить атаки на ополчення "Хезболли" в Лівані. Відмова ізраїльської сторони зупинити воєнну кампанію наразі блокує зусилля Адміністрації США щодо продовження перемир'я в ширшій американо-ізраїльській війні з Іраном.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.