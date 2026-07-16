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Цена нефти на 16 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть, добыча нефти
Нефть дешевеет на мировом рынке / Shutterstock

Цены на нефть 16 июля несколько снизились, поскольку трейдеры фиксировали доходы и оценивали риски, связанные с новой волной ударов США по иранским военным объектам, подпитавшим опасения относительно возобновления полномасштабного конфликта и перебоев со снабжением в Ормузском проливе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 16 июля

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 84,95 -0,28%
WTI 79,45 -0,19%
Urals 61,75 +14.97%

фьючерсы на   нефть   марки Brent упали в цене на 24 цента, или 0,28%, до 84,95 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли в цене 15 центов или 0,19% и стоили 79,45 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, геополитические риски по-прежнему оказывают сильную поддержку ценам на нефть, но трейдеры перешли к выжидательной позиции.

Соединенные Штаты нанесли удар по береговой обороне и ракетным объектам Ирана в среду после возобновления морской блокады его портов, тогда как Иран угрожал перекрыть экспорт большего количества региональных энергоносителей, заявив, что он ведет «экзистенциальную войну» с Америкой.

Аналитики Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent может превысить $110 в четвертом квартале, если возобновление экспорта из стран Персидского залива и дальше будет задерживаться. В то же время, к концу года цена может снизиться до $60, если напряженность ослабится, а добыча восстановится быстрее, чем ожидалось.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.

Автор:
Светлана Манько