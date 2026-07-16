Ціна нафти на 16 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 16 липня дещо знизилися, оскільки трейдери фіксували прибутки та оцінювали ризики, пов’язані з новою хвилею ударів США по іранських військових об’єктах, які підживили побоювання щодо поновлення повномасштабного конфлікту та перебоїв з постачанням в Ормузькій протоці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 16 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 84,95 -0,28% WTI 79,45 -0,19% Urals 61,75 +14.97%

ф’ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 24 центи, або 0,28%, до 84,95 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили в ціні 15 центів, або 0,19% та коштували 79,45 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, геополітичні ризики, як і раніше, надають сильну підтримку цінам на нафту, але наразі трейдери перейшли до вичікувальної позиції.

Сполучені Штати завдали удару по береговій обороні та ракетних об’єктах Ірану в середу після відновлення морської блокади його портів, тоді як Іран погрожував перекрити експорт більшої кількості регіональних енергоносіїв, заявивши, що він веде «екзистенційну війну» з Америкою.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent може перевищити $110 у четвертому кварталі, якщо відновлення експорту з країн Перської затоки й надалі затримуватиметься. Водночас до кінця року ціна може знизитися до $60, якщо напруженість послабиться, а видобуток відновиться швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.