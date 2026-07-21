Цена нефти на 21 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть 21 июля несколько снизились на фоне того, как рынки взвешивают сообщения о посреднических усилиях между США и Ираном, чтобы предотвратить обмен новыми атаками между ними.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 21 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 88,44 -0,9% WTI 82,50 -0,9% Urals 66,84 +0.22%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 78 центов, или 0,9%, до 88,44 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 73 цента, или 0,9%, до 82,50 доллара за баррель, в то время как самый активный контракт на поставку в сентябре снизился на 41 цент, или 0,5%, до 82,07 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижению цен на нефть поспособствовала надежда на деэскалацию между США и Ираном.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран получил предложение от посредников по поводу 10-дневного прекращения огня в рамках усилий, направленных на спасение соглашения, подписанного 17 июня, которое имеет целью проложить путь к долгосрочному соглашению о прекращении войны.

Дипломатические усилия прошли после очередной ночи ударов США по иранским городам и атак Корпуса стражей исламской революции Ирана на американские военные объекты по всему региону.

Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего : в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.