Ціна нафти на 21 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 21 липня дещо знизилися на тлі того, як ринки зважують повідомлення про посередницькі зусилля між США та Іраном, щоб запобігти обміну новими атаками між ними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 88,44 -0,9% WTI 82,50 -0,9% Urals 66,84 +0.22 %

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 78 центів, або 0,9%, до 88,44 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 73 центи, або 0,9%, до 82,50 долара за барель, тоді як найактивніший контракт на поставку у вересні знизився на 41 цент, або 0,5%, до 82,07 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниженню цін на нафту посприяла надія на деескалацію між США та Іраном.

Високопоставлений іранський чиновник повідомив, що Тегеран отримав пропозицію від посередників щодо 10-денного припинення вогню в рамках зусиль, спрямованих на порятунок угоди, підписаної 17 червня, яка має на меті прокласти шлях до довгострокової угоди про припинення війни.

Дипломатичні зусилля відбулися після чергової ночі ударів США по іранських містах та атак Корпусу вартових ісламської революції Ірану на американські військові об'єкти по всьому регіону.

Як пише Delo.ua, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головним чинником різкого зростання цін стало нове загострення бойових дій у Перській затоці та удари по іранській інфраструктурі, які спровокували стрибок світових котирувань на нафту. Поки гуртовий ринок нафтопродуктів стрімко дорожчає, єдиним сегментом, що зберігає відносну стабільність, залишається автогаз через нинішній низький попит.