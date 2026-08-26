Цена нефти на 26 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В среду, 26 августа, цены на нефть несколько повысились после падения более чем на 2% во время предыдущей торговой сессии. Инвесторы оценивают возможное влияние новых санкций США, введенных против Ирана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $86,80 – 2,0% WTI $80,87 -1,8% Urals $86,51 +0.75%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,78 доллара, или 2,0%, до 86,80 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 1,49 доллара или 1,8% до 80,87 доллара. Обе марки нефти потеряли более 3% во вторник.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, Иран возобновил переговоры с Оманом по безопасности судоходства в Ормужском проливе на фоне усиления давления со стороны США.

Тегеран и Маскат договорились создать временный навигационный коридор и разминировать пролив. В то же время, США начали возвращать часть дипломатического персонала на Ближний Восток, что может свидетельствовать о снижении риска дальнейшей эскалации с Ираном.

Вашингтон параллельно ужесточает санкции против Тегерана. На этом фоне запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4,2 млн баррелей — значительно больше ожиданий аналитиков.

Отметим, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце минувшей недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабную экономическую изоляцию Ирана и предупреждение о возможных санкциях против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном.

Дополнительным фактором неопределенности явилось завершение действия предыдущего мирного соглашения между сторонами конфликта. По оценкам экспертов, ни США, ни Иран не демонстрируют готовности возобновить переговоры, что поддерживает напряжение на нефтяном рынке и способствует подорожанию сырья.