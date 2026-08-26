Ціна нафти на 26 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У середу, 26 серпня, ціни на нафту дещо підвищилися після падіння більш ніж на 2% під час попередньої торгової сесії. Інвестори оцінюють можливий вплив нових санкцій США, запроваджених проти Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $86,80 - 2,0% WTI $80,87 -1,8% Urals $86,51 +0.75%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,78 долара, або 2,0%, до 86,80 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 1,49 долара, або 1,8%, до 80,87 долара. Обидві марки нафти втратили понад 3% у вівторок.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, Іран відновив переговори з Оманом щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці на тлі посилення тиску з боку США.

Тегеран і Маскат домовилися створити тимчасовий навігаційний коридор та розмінувати протоку. Водночас США почали повертати частину дипломатичного персоналу на Близький Схід, що може свідчити про зниження ризику подальшої ескалації з Іраном.

Вашингтон паралельно посилює санкції проти Тегерана. На цьому тлі запаси сирої нафти у США за тиждень зросли на 4,2 млн барелів — значно більше за очікування аналітиків.

Зазначимо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити масштабну економічну ізоляцію Ірану та попередження про можливі санкції проти країн, які співпрацюватимуть із Тегераном.

Додатковим чинником невизначеності стало завершення дії попередньої мирної угоди між сторонами конфлікту. За оцінками експертів, ані США, ані Іран наразі не демонструють готовності відновити переговори, що підтримує напруження на нафтовому ринку та сприяє подорожчанню сировини.