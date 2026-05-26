Цена нефти на 26 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть выросли более чем на 2% / Depositphotos

По состоянию на 26 мая 2026 цена нефти Brent составляет $98,12 за баррель, WTI - $91,79, а Urals — $96,32. Цена на нефть выросла на фоне ударов США по Ирану, что усилило неопределенность потенциального мирного соглашения.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 мая

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 98,12 -2,1%
WTI 91,79 -5%
Urals 96,32 -4.92%

По состоянию на утро фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,98 доллара (+2,1%) – до 98,12 доллара за баррель после падения на 7% за предыдущую сессию. В то же время WTI торговалась на уровне 91,79 доллара за баррель - чуть выше понедельников, но на 4,81 доллара (-5%) ниже закрытия пятницы. В понедельник торги в США не проводились из-за Дня памяти.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по соглашению с Ираном могут продолжаться еще несколько дней, что снизило ожидание скорого завершения войны. На фоне конфликта Иран почти полностью заблокировал неиранские перевозки энергоносителей через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ.

В то же время в Дохе продолжаются переговоры между Ираном, Катаром и США по прекращению войны. Стороны сообщают о прогрессе и подготовке меморандума, который может открыть путь к окончательному соглашению в течение 60 дней.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.

Автор:
Ольга Опенько