Ціна нафти на 26 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 26 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $98,12 за барель, WTI — $91,79, а Urals — $96,32. Ціна на нафту зросла на тлі ударів США по Ірану, що посилило невизначеність щодо потенційної мирної угоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 98,12 -2,1% WTI 91,79 -5% Urals 96,32 - 4.92%

Станом на ранок ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,98 долара (+2,1%) - до 98,12 долара за барель після падіння на 7% за попередню сесію. Водночас WTI торгувалася на рівні 91,79 долара за барель - трохи вище за понеділкові показники, але на 4,81 долара (-5%) нижче за закриття п’ятниці. У понеділок торги в США не проводилися через День пам’яті.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо угоди з Іраном можуть тривати ще кілька днів, що зменшило очікування швидкого завершення війни. На тлі конфлікту Іран майже повністю заблокував неіранські перевезення енергоносіїв через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та СПГ.

Водночас у Досі тривають переговори між Іраном, Катаром і США щодо припинення війни. Сторони повідомляють про прогрес та підготовку меморандуму, який може відкрити шлях до остаточної угоди протягом 60 днів.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.