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Цена нефти на 3 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть выросли из-за обострения на Ближнем Востоке

Цены на нефть несколько выросли в среду, 3 июня, на фоне обострения на Ближнем Востоке, после того как Иран совершил атаки на Кувейт и Бахрейн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 3 июня.

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $96,81 +0,8%
WTI $94,67 +1%
Urals $86,77 + 5.10%

Фьючерсы на Brent подорожали на 81 цент, или 0,8%, до 96,81 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 91 цент, или 1%, до 94,67 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост цен на нефть 3 июня был обусловлен резким обострением ситуации безопасности на Ближнем Востоке. Толчком для рынка стали ракетные атаки Ирана на Кувейт и Бахрейн, а также последующие ответные удары США по иранскому острову Кешм.

Эскалация конфликта усилила опасения инвесторов по поводу возможных перебоев с поставками нефти из региона, что поддержало котировки. Дополнительным фактором неопределенности остаются противоречивые сигналы вокруг потенциальных переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию конфликта.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.

Автор:
Ольга Опенько
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