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Ціна нафти на 3 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціни на нафту зросли через загострення на Близькому Сході

Ціни на нафту дещо зросли в середу, 3 червня, на тлі загострення на Близькому Сході, після того як Іран здійснив атаки на Кувейт і Бахрейн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 3 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $96,81  +0,8%
WTI $94,67 +1%
Urals $86,77  + 5.10%

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 81 цент, або 0,8%, до 96,81 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 91 цент, або 1%, до 94,67 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання цін на нафту 3 червня було зумовлене різким загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході. Поштовхом для ринку стали ракетні атаки Ірану на Кувейт і Бахрейн, а також подальші удари США по іранському острову Кешм у відповідь.

Ескалація конфлікту посилила побоювання інвесторів щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з регіону, що підтримало котирування. Додатковим фактором невизначеності залишаються суперечливі сигнали навколо потенційних переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни. 

Автор:
Ольга Опенько
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