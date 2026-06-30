Цена нефти на 30 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник снизились на фоне ожиданий возможных переговоров между США и Ираном в Дохе, в то время как инвесторы внимательно следят за развитием ситуации после введения хрупкого перемирия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 30 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 72,51 – 0,9% WTI 73,60 -0,4% Urals 57,40 -4.51%

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе, срок действия которых истекает во вторник, с утра подешевели на 0,9% (64 цента) — до 72,51 доллара за баррель. Это почти на 20 долларов, или 22%, ниже уровня закрытия в прошлом месяце. В то же время активнее торгуемый сентябрьский контракт на Brent потерял 0,4% (31 цент) и торговался на уровне 73,60 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в августе также снизились – на 0,6% (39 центов), до 70,36 доллара за баррель. По сравнению с закрытием торгов 29 мая цена WTI упала примерно на 17 долларов или 19%.

После резкого скачка, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, котировки Brent и WTI почти вернулись к уровням, предшествовавшим войне.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нефтяные котировки давят ожидания возможных переговоров между США и Ираном, которые могут способствовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и снизить риски перебоев со снабжением через Ормузский пролив.

Дополнительным фактором стало сохранение стабильного экспорта нефти из региона, несмотря на риски безопасности, а также беспокойство инвесторов из-за слабого спроса со стороны Китая — крупнейшего в мире импортера нефти.

Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.