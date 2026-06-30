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Цена нефти на 30 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть во вторник снизились на фоне ожиданий возможных переговоров между США и Ираном в Дохе, в то время как инвесторы внимательно следят за развитием ситуации после введения хрупкого перемирия.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 30 июня
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|72,51
|– 0,9%
|WTI
|73,60
|-0,4%
|Urals
|57,40
|-4.51%
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе, срок действия которых истекает во вторник, с утра подешевели на 0,9% (64 цента) — до 72,51 доллара за баррель. Это почти на 20 долларов, или 22%, ниже уровня закрытия в прошлом месяце. В то же время активнее торгуемый сентябрьский контракт на Brent потерял 0,4% (31 цент) и торговался на уровне 73,60 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в августе также снизились – на 0,6% (39 центов), до 70,36 доллара за баррель. По сравнению с закрытием торгов 29 мая цена WTI упала примерно на 17 долларов или 19%.
После резкого скачка, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, котировки Brent и WTI почти вернулись к уровням, предшествовавшим войне.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, нефтяные котировки давят ожидания возможных переговоров между США и Ираном, которые могут способствовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и снизить риски перебоев со снабжением через Ормузский пролив.
Дополнительным фактором стало сохранение стабильного экспорта нефти из региона, несмотря на риски безопасности, а также беспокойство инвесторов из-за слабого спроса со стороны Китая — крупнейшего в мире импортера нефти.
Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.