Ціна нафти на 30 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок знизилися на тлі очікувань можливих переговорів між США та Іраном у Досі, тоді як інвестори уважно стежать за розвитком ситуації після запровадження крихкого перемир’я.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 30 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 72,51 - 0,9% WTI 73,60 -0,4% Urals 57,40 -4.51%

Ф'ючерси на нафту Brent із поставкою в серпні, термін дії яких спливає у вівторок, зранку подешевшали на 0,9% (64 центи) — до 72,51 долара за барель. Це майже на 20 доларів, або 22%, нижче від рівня закриття минулого місяця. Водночас активніше торгований вересневий контракт на Brent втратив 0,4% (31 цент) і торгувався на рівні 73,60 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в серпні також знизилися — на 0,6% (39 центів), до 70,36 долара за барель. Порівняно із закриттям торгів 29 травня ціна WTI впала приблизно на 17 доларів, або 19%.

Після різкого стрибка, спричиненого ескалацією конфлікту на Близькому Сході, котирування Brent і WTI майже повернулися до рівнів, що передували війні.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, на нафтові котирування тиснуть очікування можливих переговорів між США та Іраном, які можуть сприяти деескалації напруженості на Близькому Сході та знизити ризики перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

Додатковим чинником стало збереження стабільного експорту нафти з регіону, попри безпекові ризики, а також занепокоєння інвесторів через слабкий попит з боку Китаю — найбільшого у світі імпортера нафти.

Додамо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.