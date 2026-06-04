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Цена нефти на 4 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть падают после соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем / Depositphotos

По состоянию на 4 мая 2026 цена нефти Brent составляет $96,92 за баррель, WTI — $95,24, а Urals — $86,38. Главным фактором падения рынка стало соглашение между Ливаном и Израилем о прекращении огня, подпитавшее надежду на более широкое соглашение по завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 4 июня.

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $96,92 -0,89%
WTI $95,24 -0,81%
Urals $86,38 -0,2%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 87 центов, или 0,89%, до 96,92 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 78 центов, или 0,81%, до 95,24 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть 4 июня было обусловлено договоренностью о прекращении огня между Израилем и Ливаном, что подпитало надежду на более широкое соглашение по завершению конфликта между США, Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп предположил, что уже в эти выходные может состояться прогресс в переговорах с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что контакты Тегерана с Вашингтоном не были прерваны, но прогресс в переговорах не достигнут. Он добавил, что обе стороны изучают обменявшиеся тексты.

В США Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в среду одобрила резолюцию, запрещающую Трампу продолжать войну против Ирана. Чтобы резолюция вступила в силу, ей понадобится одобрение Сената.

В то же время запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 8 млн баррелей – до 433,7 млн баррелей. Показатель оказался значительно выше прогноза аналитиков, ожидавших снижения всего на 4 млн баррелей.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.

Автор:
Светлана Манько