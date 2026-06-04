Ціна нафти на 4 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 4 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $96,92 за барель, WTI — $95,24, а Urals — $86,38. Головним чинником падіння ринку стала угода між Ліваном та Ізраїлем про припинення вогню, що підживила сподівання на ширшу угоду щодо завершення конфлікту на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 4 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $96,92 -0,89% WTI $95,24 -0,81% Urals $86,38 -0,2%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 87 центів, або 0,89%, до 96,92 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 78 центів, або 0,81%, до 95,24 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін на нафту 4 червня було зумовлене домовленістю про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, що підживило сподівання на ширшу угоду щодо завершення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп припустив, що вже цими вихідними може відбутися прогрес у переговорах з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що контакти Тегерана з Вашингтоном не були перервані, але прогресу в переговорах не досягнуто. Він додав, що обидві сторони вивчають тексти, якими обмінялися.

У США Палата представників, очолювана республіканцями, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй знадобиться схвалення Сенату.

Водночас запаси сирої нафти у США за тиждень скоротилися на 8 млн барелів ‒ до 433,7 млн барелів. Показник виявився значно вищим за прогноз аналітиків, які очікували зниження лише на 4 млн барелів.

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни.