Цена нефти на 8 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник подскочили более чем на 3 доллара за баррель. Начальным толчком для стремительного роста рынка стали состоявшиеся накануне новые удары Израиля по территории Ливана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $94,11 – 0.59% WTI $91,88 – 1.06% Urals $87,40 – 1.49%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,20 доллара, или 3,39%, до 96,24 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть выросли на 2,87 доллара, или 3,17%, до 93,41 доллара за баррель.

Нынешний скачок цен полностью компенсировал пятничные потери рынка, когда стоимость топлива несколько снизилась на фоне надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном.

Напомним, что из-за этого противостояния мировые цены на нефть уже выросли более чем на 50% с марта текущего года.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нефтяные фьючерсы набрали дополнительные обороты после того, как в нескольких стратегических регионах Ирана прогремели мощные взрывы. В частности, звуки взрывов ранним утром в понедельник зафиксировали местные средства массовой информации в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Новый виток эскалации фактически перечеркнул надежду мирового сообщества на скорое окончание войны и возобновление поставок сырой нефти через заблокированный Ормузский пролив.

Пытаясь стабилизировать кризис поставок на мировом рынке, картель ОПЕК+ в воскресенье согласился на очередное увеличение добычи нефти. Это решение стало уже четвёртым повышением лимитов за последние четыре месяца.

В то же время, профильные аналитики отмечают, что такие действия экспортеров будут оказывать крайне незначительное влияние на реальное положение дел.

Большинство стран-членов ОПЕК+ физически не могут достичь даже своих базовых целевых показателей добычи через закрытый Ормузский пролив.

Отдельным фактором остается Россия, чьи производственные мощности существенно подорваны из-за регулярных успешных атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .