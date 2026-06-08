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Цена нефти на 8 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в понедельник подскочили более чем на 3 доллара за баррель. Начальным толчком для стремительного роста рынка стали состоявшиеся накануне новые удары Израиля по территории Ливана.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$94,11
|– 0.59%
|WTI
|$91,88
|– 1.06%
|Urals
|$87,40
|– 1.49%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,20 доллара, или 3,39%, до 96,24 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть выросли на 2,87 доллара, или 3,17%, до 93,41 доллара за баррель.
Нынешний скачок цен полностью компенсировал пятничные потери рынка, когда стоимость топлива несколько снизилась на фоне надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном.
Напомним, что из-за этого противостояния мировые цены на нефть уже выросли более чем на 50% с марта текущего года.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, нефтяные фьючерсы набрали дополнительные обороты после того, как в нескольких стратегических регионах Ирана прогремели мощные взрывы. В частности, звуки взрывов ранним утром в понедельник зафиксировали местные средства массовой информации в Тегеране, Тебризе и Исфахане.
Новый виток эскалации фактически перечеркнул надежду мирового сообщества на скорое окончание войны и возобновление поставок сырой нефти через заблокированный Ормузский пролив.
Пытаясь стабилизировать кризис поставок на мировом рынке, картель ОПЕК+ в воскресенье согласился на очередное увеличение добычи нефти. Это решение стало уже четвёртым повышением лимитов за последние четыре месяца.
В то же время, профильные аналитики отмечают, что такие действия экспортеров будут оказывать крайне незначительное влияние на реальное положение дел.
Большинство стран-членов ОПЕК+ физически не могут достичь даже своих базовых целевых показателей добычи через закрытый Ормузский пролив.
Отдельным фактором остается Россия, чьи производственные мощности существенно подорваны из-за регулярных успешных атак на ее энергетическую инфраструктуру.
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .