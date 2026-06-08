Ціна нафти на 8 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у понеділок підскочили більш ніж на 3 долари за барель. Початковим поштовхом для стрімкого зростання ринку стали нові удари Ізраїлю по території Лівану, які відбулися напередодні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $97,26 + 3.34% WTI $94,36 + 2.71% Urals $86,33 - 1.22%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,20 долара, або 3,39%, до 96,24 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту зросли на 2,87 долара, або 3,17%, до 93,41 долара за барель.

Поточний стрибок цін повністю компенсував п'ятничні втрати ринку, коли вартість палива дещо знизилася на тлі надій на деескалацію конфлікту між США та Іраном.

Нагадаємо, що через це протистояння світові ціни на нафту вже зросли більш ніж на 50% з березня поточного року.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, нНафтові ф'ючерси набрали додаткових обертів після того, як у кількох стратегічних регіонах Ірану пролунали потужні вибухи. Зокрема, звуки вибухів рано-вранці у понеділок зафіксували місцеві засоби масової інформації в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані.

Новий виток ескалації фактично перекреслив сподівання світової спільноти на швидке закінчення війни та відновлення поставок сирої нафти через заблоковану Ормузьку протоку.

Намагаючись стабілізувати кризу постачання на світовому ринку, картель ОПЕК+ у неділю погодився на чергове збільшення видобутку нафти. Це рішення стало вже четвертим підвищенням лімітів за останні чотири місяці.

Водночас профільні аналітики зазначають, що такі дії експортерів матимуть вкрай незначний вплив на реальний стан справ.

Більшість країн-членів ОПЕК+ фізично не спроможні досягти навіть своїх базових цільових показників видобутку через закриту Ормузьку протоку.

Окремим чинником залишається Росія, чиї виробничі потужності суттєво підірвані через регулярні успішні атаки на її енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.