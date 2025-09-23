Централизованная закупочная организация запустила первый тендер: когда состоится аукцион

Централизованная закупочная организация (ЦЗО), созданная при Агентстве восстановления, объявила о своей первой закупке — услугах по техническому надзору за строительством нового пункта пропуска "Бронница — Унгурь" на границе с Молдовой. Это важный шаг для обеспечения прозрачных и эффективных процессов восстановления страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Задача ЦЗО – контролировать соблюдение всех строительных норм, качество работ и их соответствие проектно-сметной документации.

Подготовка к старту

Перед началом тендеров команда провела открытые рыночные консультации с представителями украинского и международного бизнеса.

В августе обсудили проектирование и производство первичных (мобильных) укрытий с участием 17 украинских производителей и одной международной компании.

10 сентября ЦЗО провела встречу с рынком систем взвешивания в движении (WIM), во время которой обсудили технические характеристики, эксплуатационное содержание и финансирование. Участие в обсуждении приняли 7 компаний, среди которых 2 международных.

В закупочной организации отметили, что все консультации проводятся открыто и прозрачно, в сотрудничестве с торгово-промышленными палатами и экспертными советами. Наработанные материалы станут основой технических требований в будущих тендерах.

Когда первый аукцион?

В настоящее время на Рrozorro выставлено осуществление технического надзора на новом строительстве пункта пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Бронница-Унгурь" в селе Бронница Могилев-Подольского района Винницкой области. Ожидаемая стоимость - 1,86 млн грн. В настоящее время идет представление предложений. Аукцион намечен на 1 октября 2025 года.

Справочно

Централизованная закупочная организация – это государственное предприятие, созданное при Агентстве восстановления, осуществляющее централизованные публичные закупки товаров и услуг для служб восстановления и других публичных заказчиков. Цель ЦЗО – обеспечить эффективные, прозрачные и конкурентные закупки, в том числе в проектах обновления.

Напомним, 23 апреля состоялась официальная презентация Централизованной закупочной организации (ЦЗО) Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Теперь украинские и международные компании могут планировать свою деятельность по восстановлению нашего государства.