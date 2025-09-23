Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Централізована закупівельна організація запустила перший тендер: коли відбудеться аукціон

чоловік, жінка, документи
Агентство відновлення запустило першу закупівлю через ЦЗО. / Freepik

Централізована закупівельна організація (ЦЗО), створена при Агентстві відновлення, оголосила про свою першу закупівлю — послуги з технічного нагляду за будівництвом нового пункту пропуску "Бронниця – Унгурь" на кордоні з Молдовою. Це важливий крок для забезпечення прозорих та ефективних процесів у відбудові країни. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Завдання ЦЗО — контролювати дотримання всіх будівельних норм, якість робіт та їхню відповідність проєктно-кошторисній документації.

Підготовка до старту

Перед стартом тендерів команда провела відкриті ринкові консультації з представниками українського та міжнародного бізнесу.

У серпні обговорили проєктування і виробництво первинних (мобільних) укриттів за участі 17 українських виробників та однієї міжнародної компанії.

10 вересня ЦЗО провела зустріч із ринком щодо систем зважування у русі (WIM), під час якої обговорили технічні характеристики, експлуатаційне утримання та фінансування. Участь в обговоренні взяли 7 компаній, серед яких 2 міжнародні.

У закупівельній організації наголосили, що усі консультації проводяться відкрито та прозоро, у співпраці з торговельно-промисловими палатами та експертними радами. Напрацьовані матеріали стануть основою для технічних вимог у майбутніх тендерах.

Коли перший аукціон?

Наразі на Рrozorro виставлено здійснення технічного нагляду на новому будівництві пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Бронниця-Унгурь" в селі Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області. Очікувана вартість — 1,86 млн грн. Наразі триває подання пропозицій. Аукціон запланований на 1 жовтня 2025 року.

Довідково

Централізована закупівельна організація – це державне підприємство, створене при Агентстві відновлення, що здійснює централізовані публічні закупівлі товарів та послуг для служб відновлення та інших публічних замовників. Мета ЦЗО – забезпечити ефективні, прозорі й конкурентні закупівлі, у тому числі в проєктах відновлення.

Нагадаємо, 23 квітня відбулася офіційна презентація Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тепер українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові нашої держави.

Автор:
Тетяна Ковальчук