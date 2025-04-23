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В Україні презентували Централізовану закупівельну організацію: що відомо

Олексій Кулеба, презентація ЦЗО
В Україні офіційно презентували ЦЗО. / Міністерство розвитку громад та територій України

23 квітня відбулася офіційна презентація Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тепер українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові нашої держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Ми багато говоримо про швидкість відбудови. Але так само важливо забезпечити її якість і прозору, ефективну витрату ресурсів. Саме для цього створена Централізована закупівельна організація Агентства відновлення", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це інструмент, який дозволяє забезпечити однакові умови для всіх учасників ринку, уніфіковані процедури, прозорі тендери, сучасне управління закупівлями, незалежний контроль.

Створення ЦЗО – сигнал підтримки з боку агентства для громад та міжнародних компаній про те, що в Україні можна працювати чесно і ефективно.

Організація стане фундаментом системи закупівель нового зразка, яка заснована на принципах Європейського Союзу.

"ЦЗО – це фактично маркетплейс державних закупівель з відбудови. Це один з елементів нової архітектури відбудови, яка має відповідати за дві речі. В першу чергу – це ефективність і друге – довіра міжнародних та українських компаній, які зможуть долучитись до відбудови", - заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Основні принципи ЦЗО:

  • єдиний підхід — ЦЗО дозволяє об'єднати закупівлі, спростити процес, отримати кращу ціну й умови; 
  • готові рішення — ЦЗО створює шаблони документів, типові технічні завдання, стандартизовані підходи до оцінки; 
  • прозорість — всі закупівлі публічні. Вони проходять через Prozorro, супроводжуються внутрішнім контролем; 
  • підтримка громад — кожна громада чи інший замовник може звернутися до ЦЗО за комплексним рішенням з реалізації проєкту будівництва; 
  • відкритість до бізнесу — українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові, інвестувати в персонал, відкривати офіси в Україні. 

Відомо, що уряд схвалив постанову про створення ЦЗО на початку квітня цього року. Організація буде закуповувати товари та послуги, зокрема роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

Нагадаємо, у 2024 році обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд грн, порівняно з 616,8 млрд грн у 2023 році. Замовники уклали договори на 789,5 млрд грн, а бізнес став активнішим: кількість пропозицій на торги зросла з 2,03 у 2023 році до 2,38 у 2024 році.

Автор:
Тетяна Ковальчук