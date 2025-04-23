В Україні презентували Централізовану закупівельну організацію: що відомо

23 квітня відбулася офіційна презентація Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тепер українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові нашої держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Ми багато говоримо про швидкість відбудови. Але так само важливо забезпечити її якість і прозору, ефективну витрату ресурсів. Саме для цього створена Централізована закупівельна організація Агентства відновлення", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це — інструмент, який дозволяє забезпечити однакові умови для всіх учасників ринку, уніфіковані процедури, прозорі тендери, сучасне управління закупівлями, незалежний контроль.

Створення ЦЗО – сигнал підтримки з боку агентства для громад та міжнародних компаній про те, що в Україні можна працювати чесно і ефективно.

Організація стане фундаментом системи закупівель нового зразка, яка заснована на принципах Європейського Союзу.

"ЦЗО – це фактично маркетплейс державних закупівель з відбудови. Це один з елементів нової архітектури відбудови, яка має відповідати за дві речі. В першу чергу – це ефективність і друге – довіра міжнародних та українських компаній, які зможуть долучитись до відбудови", - заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Основні принципи ЦЗО:

єдиний підхід — ЦЗО дозволяє об'єднати закупівлі, спростити процес, отримати кращу ціну й умови;

готові рішення — ЦЗО створює шаблони документів, типові технічні завдання, стандартизовані підходи до оцінки;

прозорість — всі закупівлі публічні. Вони проходять через Prozorro , супроводжуються внутрішнім контролем;

Prozorro підтримка громад — кожна громада чи інший замовник може звернутися до ЦЗО за комплексним рішенням з реалізації проєкту будівництва;

відкритість до бізнесу — українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові, інвестувати в персонал, відкривати офіси в Україні.

Відомо, що уряд схвалив постанову про створення ЦЗО на початку квітня цього року. Організація буде закуповувати товари та послуги, зокрема роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

Нагадаємо, у 2024 році обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд грн, порівняно з 616,8 млрд грн у 2023 році. Замовники уклали договори на 789,5 млрд грн, а бізнес став активнішим: кількість пропозицій на торги зросла з 2,03 у 2023 році до 2,38 у 2024 році.