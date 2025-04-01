В Україні буде створено Централізовану закупівельну організацію: що відомо

Кабмін затвердив постанову щодо створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Це рішення передбачає запровадження єдиних стандартів систем контролю та належного рівня підзвітності, що підвищить прозорість закупівель.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"До процесів відбудови, у тому числі до проєктів Агентства відновлення, на постійній основі долучаються міжнародні інвестори. Ми постійно працюємо з партнерами та заохочуємо приватний сектор для співпраці в реалізації життєво важливих для України ініціатив", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, створення ЦЗО для Агентства відновлення є кроком до того, щоб підвищити прозорість та ефективність закупівель, а як результат: покращити роботу зазначеного агентства загалом. На рівні держави проводитимуть закупівлі товарів та послуг для будівництва централізовано.

Найближчим часом міністерство спільно з агентством презентують модель ЦЗО найближчим часом. Також буде оголошено конкурс на відбір керівника Централізованої закупівельної організації та розпочато впровадження елементів корпоративного врядування.

Діяльність ЦЗО координуватиме безпосередньо Агентство. Закупівлі, які охоплюватиме діяльність організації: експертиза проєктів будівництва та технічний нагляд, інженерно-консультаційні послуги, будівельні роботи, а також експлуатаційне утримання доріг.

Нагадаємо, у 2024 році обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд грн, порівняно з 616,8 млрд грн у 2023 році. Замовники уклали договори на 789,5 млрд грн, а бізнес став активнішим: кількість пропозицій на торги зросла з 2,03 у 2023 році до 2,38 у 2024 році.