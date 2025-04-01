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В Украине будет создана Централизованная закупочная организация: что известно
Кабмин утвердил постановление о создании Централизованной закупочной организации (ЦЗО) для Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Это решение предусматривает введение единых стандартов систем контроля и надлежащего уровня подотчетности, что повысит прозрачность закупок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
"К процессам восстановления, в том числе к проектам Агентства восстановления, на постоянной основе приобщаются международные инвесторы. Мы постоянно работаем с партнерами и поощряем частный сектор для сотрудничества в реализации жизненно важных для Украины инициатив", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, создание ЦЗО для Агентства восстановления является шагом к тому, чтобы повысить прозрачность и эффективность закупок, а как результат: улучшить работу указанного агентства в целом. На уровне государства будут производить закупки товаров и услуг для строительства централизованно.
В ближайшее время министерство совместно с агентством представят модель ЦЗО в ближайшее время. Также будет объявлен конкурс на отбор руководителя Централизованной закупочной организации и начат внедрение элементов корпоративного управления.
Деятельность ЦОО будет координировать непосредственно Агентство. Закупки, охватывающие деятельность организации: экспертиза проектов строительства и техническое наблюдение, инженерно-консультационные услуги, строительные работы, а также эксплуатационное содержание дорог.
Напомним, в 2024 году объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд грн по сравнению с 616,8 млрд грн в 2023 году. Заказчики заключили договоры на 789,5 млрд грн, а бизнес стал более активным: количество предложений на торги возросло с 2,03 в 2023 году до 2,38 в 2024 году.