В Украине презентовали Централизованную закупочную организацию: что известно

23 апреля состоялась официальная презентация Централизованной закупочной организации (ЦЗО) Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Теперь украинские и международные компании могут планировать свою деятельность по восстановлению нашего государства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Мы много говорим о скорости восстановления. Но так же важно обеспечить его качество и прозрачный, эффективный расход ресурсов. Именно для этого создана Централизованная закупочная организация Агентства восстановления", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, это инструмент, позволяющий обеспечить одинаковые условия для всех участников рынка, унифицированные процедуры, прозрачные тендеры, современное управление закупками, независимый контроль.

Создание ЦЗО – сигнал поддержки со стороны агентства для общин и международных компаний о том, что в Украине можно работать честно и эффективно.

Организация станет фундаментом системы закупок нового образца , основанной на принципах Европейского Союза.

"ЦЗО — это фактически маркетплейс государственных закупок по восстановлению. Это один из элементов новой архитектуры восстановления, которая должна отвечать за две вещи. В первую очередь — это эффективность и второе — доверие международных и украинских компаний, которые смогут присоединиться к восстановлению", — заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Основные принципы и ЦЗО:

единый подход – ЦЗО позволяет объединить закупки, упростить процесс, получить лучшую цену и условия;

готовые решения – ЦЗО создает шаблоны документов, типовые технические задания, стандартизированные подходы к оценке;

прозрачность – все закупки публичные. Они проходят через Prozorro , сопровождаются внутренним контролем;

Prozorro поддержка общин — каждое общество или другой заказчик может обратиться в ЦЗО за комплексным решением по реализации проекта строительства;

открытость бизнеса — украинские и международные компании могут планировать свою деятельность в восстановлении, инвестировать в персонал, открывать офисы в Украине.

Известно, что ряд одобрил постановление о создании ЦЗО в начале апреля этого года. Организация будет закупать товары и услуги , в том числе работы непосредственно по строительству, эксплуатационному содержанию дорог и разработке проектной документации.

Напомним, в 2024 году объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд грн по сравнению с 616,8 млрд грн в 2023 году. Заказчики заключили договоры на 789,5 млрд грн, а бизнес стал более активным: количество предложений на торги возросло с 2,03 в 2023 году до 2,38 в 2024 году.