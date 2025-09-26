Запланована подія 2

Центральный рынок в Луцке хотят реконструировать в пространство с ресторанами и лавками (ФОТО)

Замок Любарта, Луцк
Замок Любарта, Луцк / volynpost

24 сентября 2025 года городской совет Луцка поддержал разработку проекта детального плана территории вокруг замка Любарта и Центрального рынка. На этом месте хотят создать современное торгово-общественное пространство с ресторанами, кафе, сувенирными лавками, гостиницами и зонами отдыха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Zaxid.net.

Инициатором перемен выступил директор ООО "Ритейл Луцк" Александр Юдин, компании которого принадлежит самая большая часть рынка. Его обращение поддержали 27 из 34 депутатов горсовета.

По словам городского головы Луцка Игоря Полищука, вопрос реконструкции Центрального рынка встал еще в 2017 году. Сейчас участок в заброшенном состоянии и занимает большую площадь прямо перед главной архитектурной достопримечательностью города - Луцким замком XV века.

"Убежден, что там необходимо сохранить продуктовый рынок, но должны быть и кафе и рестораны, магазины и конференц-залы, сувенирные магазины и отели, общественные просторы и места отдыха и прогулок лучан и гостей города. Но об этом со временем, ведь мы еще неоднократно в широком кругу будем обсуждать это", - подчеркнул он.

Отмечается, что в октябре 2024 года архитектор студии Piluarh Франческо Фреза представил концепцию "Рыночного квартала". Она предполагает сочетание коммерческих объектов и общественных пространств со строгим ограничением: высота зданий не должна превышать основание замка.

Візуалізація реконструкції
Візуалізація реконструкції
Візуалізація реконструкції
Візуалізація реконструкції
Візуалізація реконструкції

Главный архитектор города Вениамин Туз пояснил, что речь идет не только о локальной реконструкции, но и о создании целостного плана развития Старого города, к которому относятся:

  • транспортные развязки,
  • паркинги,
  • пешеходные маршруты,
  • интеграция рынка, парка и исторических достопримечательностей в единый туристический и культурный узел.

Первые общественные слушания по реконструкции прошли в апреле 2024 года, а в августе того же года было получено положительное экспертное заключение.

К дальнейшей работе планируется привлечь историков, краеведов и специалистов по сохранению культурного наследия, чтобы новая застройка гармонично вписывалась в контекст Старого города.

Решение поддержали депутаты большинства фракций горсовета. Полищук поблагодарил даже оппозиционных депутатов, которые в этот раз проголосовали "за", поставив интересы города выше политических разногласий.

Мэр убежден, что реализация проекта позволит создать сотни новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления и превратить Луцк в один из туристических центров Украины.

Также добавим, что на Волыни строят ветровую электростанцию на 25   ветряных мельниц. Она будет иметь мощность 150 МВт.

Автор:
Татьяна Гойденко