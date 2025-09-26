Центральний ринок у Луцьку хочуть реконструювати у простір з ресторанами і крамницями (ФОТО)

24 вересня 2025 року Луцька міська рада підтримала розробку проєкту детального плану території навколо замку Любарта та Центрального ринку. На цьому місці хочуть створити сучасний торгово-громадський простір із ресторанами, кав’ярнями, сувенірними крамницями, готелями та зонами відпочинку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Zaxid.net.

Ініціатором змін виступив директор ТзОВ "Ритейл Луцьк" Олександр Юдін, компанії якого належить найбільша частина ринку. Його звернення підтримали 27 із 34 депутатів міськради.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, питання реконструкції Центрального ринку постало ще у 2017 році. Зараз ділянка у занедбаному стані та займає чималу площу прямо перед головною архітектурною пам’яткою міста — Луцьким замком XV століття.

"Переконаний, що там необхідно зберегти продуктовий ринок, але мають бути і кафе та ресторани, магазини й конференц-зали, сувенірні крамниці та готелі, громадські простори й місця для відпочинку та прогулянок лучан й гостей міста. Та про це згодом, адже ми ще неодноразово в широкому колі будемо обговорювати це", — підкреслив Поліщук.

Зазначається, що в у жовтні 2024 року архітектор студії Piluarh Франческо Фреза представив концепцію "Ринкового кварталу". Вона передбачає поєднання комерційних об’єктів і громадських просторів із суворим обмеженням: висота будівель не має перевищувати основу замку.

Головний архітектор міста Веніамін Туз пояснив, що йдеться не лише про локальну реконструкцію, а про створення цілісного плану розвитку Старого міста, до якого відносяться:

транспортні розв’язки,

паркінги,

пішохідні маршрути,

інтеграція ринку, парку та історичних пам’яток в єдиний туристичний і культурний вузол.

Перші громадські слухання щодо реконструкції відбулися у квітні 2024 року, а в серпні того ж року було отримано позитивний експертний висновок.

До подальшої роботи планують залучити істориків, краєзнавців та фахівців зі збереження культурної спадщини, щоб нова забудова гармонійно вписувалася у контекст Старого міста.

Рішення підтримали депутати більшості фракцій міськради. Поліщук подякував навіть опозиційним депутатам, які цього разу проголосували "за", поставивши інтереси міста вище політичних розбіжностей.

Міський голова переконаний, що реалізація проєкту дозволить створити сотні нових робочих місць, збільшити податкові надходження та перетворити Луцьк на один із туристичних центрів України.

