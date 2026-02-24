Цены на АЗС достигли исторического максимума: сколько стоит литр бензина и дизеля

В конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты начали стремительно расти, что заставило крупных операторов, являющихся прямыми импортерами, оперативно изменить цифры на стелах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Начиная с выходных, сети ОККО и WOG, а затем UKRNAFTA и UPG повысили цены на 1 грн/л. Как следствие, розничная стоимость горючего достигла исторически самых высоких показателей.

В отличие от бензина и дизеля сегмент сжиженного газа продемонстрировал стабильность — изменения здесь носили лишь одиночный характер.

Динамика оптовых цен

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", всего за три дня (18-20 февраля) средняя оптовая стоимость бензина выросла на 0,50 грн/л (52,50 грн/л), дизельного горючего - на 1,37 грн/л (53,32 грн/л).

Ключевым драйвером стал внешний фактор: европейские котировки на бензин за неделю выросли на 35 долларов за тонну, а дизель в Европе подорожал более чем на 2 гривны в эквиваленте.

Внутренний рынок фактически заместил ажиотажные настроения прямым импортом более дорогого ресурса.

Показатели на заправках

По состоянию на 23 февраля средняя стоимость горючего на АЗС прибавила в среднем 50 копеек по стране. Показатели в 61,49 грн/л за бензин и 61,15 грн/л за дизель максимальны с начала 2022 года. В то же время, цена на сжиженный газ зафиксировалась на уровне 38,52 грн/л.

Восходящая динамика на АЗК частично отыграла падение разрыва на дизель в конце недели до уровня, который в этом году обычно сигнализирует о старте повышения розничных цен (7,28 грн/л).

На 23 февраля разница между группой и розницей на дизеле составила 8,07 грн/л (-0,67 грн/л до показателя неделей ранее).

На бензине разрыв выравнялся с уровнем, зафиксированным накануне подорожания горючего в Европе: 8,96 грн/л (+0,51 грн/л за неделю).

В секторе автогаза спрэд остается на отметке 5,33 грн/л, что позволяет удерживать цены на этот вид топлива без существенных изменений.

Изменения на АЗК

ОККО и WOG первыми установили новую стоимость «светлых» нефтепродуктов на уровне 64,99 грн/л, в то же время сохранив пониженные цены на премиальный дизель.

UKRNAFTA продолжает серию подорожаний: с начала февраля цены в сети выросли на 2 грн/л, достигнув 62,99 грн/л. Это существенно сократило ее отрыв от премиальных операторов — с 5 грн в прошлом году до 2 грн.

UPG прибавила к стоимости 1 грн/л, зафиксировав цену на уровне 61,90 грн/л, что сохраняет ее гривневое преимущество госсети. Также оператор скорректировал цену на газ в центральных и западных регионах, где стоимость LPG теперь составляет 38,10–38,50 грн/л .

Динамика оптовых цен на светлые нефтепродукты в Украине в феврале 2026 г., грн/л

Напомним, в Украине продажи светлых нефтепродуктов в январе 2026 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ключевым фактором роста продаж на АЗС стали массовые отключения электроэнергии и, соответственно, спрос на топливо для генераторов.