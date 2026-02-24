Ціни на АЗС сягнули історичного максимуму: скільки коштує літр бензину та дизелю

Наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти почали стрімко зростати, що змусило великих операторів, які є прямими імпортерами, оперативно змінити цифри на стелах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Починаючи з вихідних, мережі ОККО та WOG, а згодом UKRNAFTA та UPG підвищили ціни на 1 грн/л. Як наслідок, роздрібна вартість пального досягла історично найвищих показників.

На відміну від бензину та дизелю, сегмент скрапленого газу продемонстрував стабільність — зміни тут мали лише поодинокий характер.

Динаміка гуртових цін

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", лише за три дні (18–20 лютого) середня гуртова вартість бензину зросла на 0,50 грн/л (52,50 грн/л), дизельного пального — на 1,37 грн/л (53,32 грн/л).

Ключовим драйвером став зовнішній фактор: європейські котирування на бензин за тиждень зросли на 35 доларів за тонну, а дизель у Європі подорожчав на понад 2 гривні в еквіваленті.

Внутрішній ринок фактично замістив ажіотажні настрої прямим імпортом дорожчого ресурсу.

Показники на заправках

Станом на 23 лютого середня вартість пального на АЗС додала в середньому 50 копійок по країні. Показники в 61,49 грн/л за бензин та 61,15 грн/л за дизель є максимальними з початку 2022 року. Водночас ціна на скраплений газ зафіксувалася на рівні 38,52 грн/л.

Висхідна динаміка на АЗК частково відіграла падіння розриву на дизель в кінці тижня, до рівня, який цього року зазвичай сигналізує про старт підвищення роздрібних цін (7,28 грн/л).

На 23 лютого різниця між гуртом і роздробом на дизелі становила 8,07 грн/л (-0,67 грн/л до показника тижнем раніше).

На бензині розрив вирівнявся з рівнем, який було зафіксовано напередодні здорожчання пального в Європі: 8,96 грн/л (+0,51 грн/л за тиждень).

У секторі автогазу спред залишається на позначці 5,33 грн/л, що дозволяє утримувати ціни на цей вид палива без суттєвих змін.

Зміни на АЗК

ОККО та WOG першими встановили нову вартість «світлих» нафтопродуктів на рівні 64,99 грн/л, водночас зберігши знижені ціни на преміальний дизель.

UKRNAFTA продовжує серію здорожчань: з початку лютого ціни в мережі зросли на 2 грн/л, досягнувши 62,99 грн/л. Це суттєво скоротило її відрив від преміальних операторів — з 5 грн торік до 2 грн наразі.

UPG додала до вартості 1 грн/л, зафіксувавши ціну на рівні 61,90 грн/л, що зберігає її гривневу перевагу над держмережею. Також оператор скоригував ціну на газ у центральних та західних регіонах, де вартість LPG тепер становить 38,10–38,50 грн/л.

Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у лютому 2026 р., грн/л

Нагадаємо, в Україні продажі світлих нафтопродуктів у січні 2026 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ключовим чинником зростання продажів на АЗС стали масові відключення електроенергії й, відповідно, попит на пальне для генераторів.