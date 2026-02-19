Продажі пального в Україні зросли на чверть через масові відключення електроенергії

В Україні продажі світлих нафтопродуктів у січні 2026 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ключовим чинником зростання продажів на АЗС стали масові відключення електроенергії й, відповідно, попит на пальне для генераторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє профільне видання enkorr, посилаючись на дані Державної податкової служби України.

Зазначається, що у січні реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, автогаз) становила 699,1 млн л на суму 39,3 млн грн. Порівняно з січнем 2025-го виторг зріс на 38%.

У виданні зауважили, що ключовим чинником зростання продажів на АЗС стали масові відключення електроенергії й, відповідно, попит на пальне для генераторів.

Найбільший приріст зафіксували на Київщині

Порівняно з січнем 2025 року продажі пального найбільше зросли у Київській області: +37% (165,2 млн л).

На Сумщині, Полтавщині й Черкащині було зафіксовано майже аналогічний результат – зростання на 34-36%.

Найменше — на 9% — збільшилися продажі пального зафіксували на Закарпатті (20,3 млн л).

Січень став випробуванням для ринку нафтопродуктів

Представники мереж АЗС зазначили, що непростою була ситуація з бензином, продажі якого зросли на піку відключень і морозів на 20-40%.

Згідно з даними консалтингової групи "А-95", сумарний баланс нафтопродуктів у січні зріс на 22% (742 800 т) рік до року, що свідчить про активне використання запасів.

"Січень став справжнім випробуванням для ринку нафтопродуктів, який гідно склав цей іспит завдяки високій конкуренції й диверсифікації постачань", – сказав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Зауважимо, у січні на гуртовому ринку було зафіксовано зростання попиту на бензин, зумовлене масовим використанням генераторів. Це призвело до підвищення середньої ціни до 56,80 грн/л.