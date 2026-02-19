Продажи горючего в Украине выросли на четверть из-за массовых отключений электроэнергии

В Украине продажи светлых нефтепродуктов в январе 2026 г. выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором роста продаж на АЗС стали массовые отключения электроэнергии и, соответственно, спрос на топливо для генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает профильное издание enkorr, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что в январе реализация всех видов горючего (бензин, дизель, автогаз) составила 699,1 млн. л на сумму 39,3 млн. грн. По сравнению с январем 2025-го выручка выросла на 38%.

В издании отметили, что ключевым фактором роста продаж на АЗС стали массовые отключения электроэнергии и, соответственно, спрос на топливо для генераторов.

Наибольший прирост зафиксировали в Киевской области

По сравнению с январем 2025 года продажи горючего больше выросли в Киевской области: +37% (165,2 млн л).

В Сумской, Полтавской и Черкасской областях был зафиксирован почти аналогичный результат – рост на 34-36%.

Меньше всего – на 9% – увеличились продажи горючего зафиксировали на Закарпатье (20,3 млн л).

Январь стал испытанием для рынка нефтепродуктов

Представители сетей АЗС отметили, что непростой была ситуация с бензином, продажи которого выросли на пике отключений и морозов на 20-40%.

Согласно данным консалтинговой группы А-95, суммарный баланс нефтепродуктов в январе вырос на 22% (742 800 т) год до года, что свидетельствует об активном использовании запасов.

"Январь стал настоящим испытанием для рынка нефтепродуктов, который достойно сдал этот экзамен благодаря высокой конкуренции и диверсификации поставок", – сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Заметим, что в январе на оптовом рынке был зафиксирован рост спроса на бензин, обусловленный массовым использованием генераторов. Это привело к повышению средней цены до 56,80 грн/л.