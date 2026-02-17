Стабилизация рынка горючего: как увеличение поставок остановили рост цен на бензин в феврале

В январе на оптовом рынке был зафиксирован рост спроса на бензин, обусловленный массовым использованием генераторов. Это привело к повышению средней цены до 56,80 грн/л. Ситуацию усложнило отсутствие достаточных запасов в декабре и ограничение отгрузок со стороны крупных европейских заводов, в частности ORLEN Lietuva и OMV Petrom. Однако в феврале ситуация стабилизировалась.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

"Никто не ожидал такого всплеска спроса на бензин в январе, который обычно является сезоном низкого спроса. В декабре не было сделано запасов перед акцизом, да и на месяц не контрактовали многие", - отмечает один из участников рынка.

Новые источники поставок

Для преодоления дефицита украинские трейдеры увеличили закупки горючего сорта Е5 и Е10. В частности, SOCAR приступил к импорту Е10 от Citronex, а компания Unimot обеспечила дополнительные объемы бесспиртового бензина по долгосрочным контрактам.

"Бесспиртовый бензин мы поставляем только по долгосрочным контрактам. Е10 же доступен в достаточном количестве, и мы готовы предложить его украинским компаниям", — сообщили в Unimot.

Решающим фактором стало возобновление поставок из Греции. С 1 января по 8 февраля из Hellenic Petroleum и Motor Oil поступило 13,8 тыс. т горючего. Поставки производились преимущественно в сорте Е5, за что импортеры доплачивали премию в размере $30/т.

Стабилизация показателей

За первые восемь дней февраля среднесуточный показатель импорта вырос до 6,4 тыс. т (в январе он составлял 5,2 тыс. т). Увеличение предложения позволило снизить среднюю розничную стоимость А-95 до 52,51 грн/л по состоянию на 16 февраля.

Текущее снижение цены на 4,32 грн/л оказалось существеннее падения европейских котировок, которые за этот период уменьшились на $16/т (эквивалент 0,62 грн/л). Такой разрыв объясняется исчезновением ажиотажной премии, присутствовавшей в цене в начале февраля.

"Не было понимания штрафов за реализацию Е0, поэтому просили у завода именно Е5", — объясняет выбор сорта горючего один из импортеров.

Пока рынок демонстрирует устойчивость: несмотря на незначительный рост премий зарубежных производителей (ORLEN — на $2/т, OMV Petrom — на $4/т) и колебания валютного курса.

Ранее сообщалось, что в течение недели нефтяные котировки снова снизились после недельного роста. Ключевые игроки этого рынка ориентируются на увеличение избытка предложения, что может оказывать давление на цены и весной.