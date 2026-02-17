- Категория
Цены на топливо 17 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 февраля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|65,40 грн (0 коп.)
|А-95
|60,95 грн (-1 коп.)
|А-92
|59,63 грн (-2 коп.)
|ДТ
|60,63 грн (-1 коп.)
|Газ
|38,50 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,22
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,99
|61,99
|59,99
|61,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,54
|60,99
|60,91
|37,90
|БРСМ-Нафта
|58,65
|56,81
|36,83
Напомним, в понедельник, 16 февраля, цены на нефть остаются почти без изменений. Инвесторы взвешивают последствия второго раунда переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана и возможное увеличение поставок от ОПЕК+.