Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,25

43,14

EUR

51,55

51,37

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Стабілізація ринку пального: як збільшення постачань зупинили зростання цін на бензин у лютому

пальне, АЗС, дівчина
У лютому ситуація на ринку пального стабілізувалася. / Freepik

У січні на гуртовому ринку було зафіксовано зростання попиту на бензин, зумовлене масовим використанням генераторів. Це призвело до підвищення середньої ціни до 56,80 грн/л. Ситуацію ускладнила відсутність достатніх запасів у грудні та обмеження відвантажень з боку великих європейських заводів, зокрема ORLEN Lietuva та OMV Petrom. Проте у лютому ситуація стабілізувалася.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

"Ніхто не очікував такого сплеску попиту на бензин у січні, який зазвичай є сезоном низького попиту. У грудні не було зроблено запасів перед акцизом, та і на сам місяць не контрактували багато", – зазначає один із учасників ринку.

Нові джерела постачання

Для подолання дефіциту українські трейдери збільшили закупівлі пального сортів Е5 та Е10. Зокрема, SOCAR розпочав імпорт Е10 від Citronex, а компанія Unimot забезпечила додаткові обсяги безспиртового бензину за довгостроковими контрактами.

"Безспиртовий бензин ми постачаємо лише за довгостроковими контрактами. Натомість Е10 доступний у достатній кількості, і ми готові запропонувати його українським компаніям", — повідомили в Unimot.

Вирішальним фактором стало відновлення постачань із Греції. З 1 січня по 8 лютого з Hellenic Petroleum та Motor Oil надійшло 13,8 тис. т пального. Постачання здійснювалися переважно у сорті Е5, за що імпортери доплачували премію у розмірі $30/т.

Стабілізація показників

Протягом перших восьми днів лютого середньодобовий показник імпорту зріс до 6,4 тис. т (у січні він становив 5,2 тис. т). Збільшення пропозиції дозволило знизити середню роздрібну вартість А-95 до 52,51 грн/л станом на 16 лютого.

Поточне зниження ціни на 4,32 грн/л виявилося суттєвішим за падіння європейських котирувань, які за цей період зменшилися на $16/т (еквівалент 0,62 грн/л). Такий розрив пояснюється зникненням ажіотажної премії, яка була присутня в ціні на початку лютого.

"Не було розуміння щодо штрафів за реалізацію Е0, тому просили у заводу саме Е5", — пояснює вибір сорту пального один із імпортерів.

Наразі ринок демонструє стійкість: попри незначне зростання премій закордонних виробників (ORLEN — на $2/т, OMV Petrom — на $4/т) та коливання валютного курсу.

Раніше повідомлялося, що протягом тижня нафтові котирування знову знизилися після кількатижневого зростання. Ключові гравці цього ринку орієнтуються на збільшення надлишку пропозиції, що може тиснути на ціни й навесні.

Автор:
Тетяна Ковальчук