Стабілізація ринку пального: як збільшення постачань зупинили зростання цін на бензин у лютому

У січні на гуртовому ринку було зафіксовано зростання попиту на бензин, зумовлене масовим використанням генераторів. Це призвело до підвищення середньої ціни до 56,80 грн/л. Ситуацію ускладнила відсутність достатніх запасів у грудні та обмеження відвантажень з боку великих європейських заводів, зокрема ORLEN Lietuva та OMV Petrom. Проте у лютому ситуація стабілізувалася.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

"Ніхто не очікував такого сплеску попиту на бензин у січні, який зазвичай є сезоном низького попиту. У грудні не було зроблено запасів перед акцизом, та і на сам місяць не контрактували багато", – зазначає один із учасників ринку.

Нові джерела постачання

Для подолання дефіциту українські трейдери збільшили закупівлі пального сортів Е5 та Е10. Зокрема, SOCAR розпочав імпорт Е10 від Citronex, а компанія Unimot забезпечила додаткові обсяги безспиртового бензину за довгостроковими контрактами.

"Безспиртовий бензин ми постачаємо лише за довгостроковими контрактами. Натомість Е10 доступний у достатній кількості, і ми готові запропонувати його українським компаніям", — повідомили в Unimot.

Вирішальним фактором стало відновлення постачань із Греції. З 1 січня по 8 лютого з Hellenic Petroleum та Motor Oil надійшло 13,8 тис. т пального. Постачання здійснювалися переважно у сорті Е5, за що імпортери доплачували премію у розмірі $30/т.

Стабілізація показників

Протягом перших восьми днів лютого середньодобовий показник імпорту зріс до 6,4 тис. т (у січні він становив 5,2 тис. т). Збільшення пропозиції дозволило знизити середню роздрібну вартість А-95 до 52,51 грн/л станом на 16 лютого.

Поточне зниження ціни на 4,32 грн/л виявилося суттєвішим за падіння європейських котирувань, які за цей період зменшилися на $16/т (еквівалент 0,62 грн/л). Такий розрив пояснюється зникненням ажіотажної премії, яка була присутня в ціні на початку лютого.

"Не було розуміння щодо штрафів за реалізацію Е0, тому просили у заводу саме Е5", — пояснює вибір сорту пального один із імпортерів.

Наразі ринок демонструє стійкість: попри незначне зростання премій закордонних виробників (ORLEN — на $2/т, OMV Petrom — на $4/т) та коливання валютного курсу.

Наразі ринок демонструє стійкість: попри незначне зростання премій закордонних виробників (ORLEN — на $2/т, OMV Petrom — на $4/т) та коливання валютного курсу.