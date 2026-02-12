Профицит и низкий спрос: в Украине упали оптовые цены на автогаз

В период с 5 по 12 февраля средняя оптовая стоимость сжиженного газа в Украине снизилась на 480 грн/т, достигнув отметки 59 110 грн/т. На рынке наблюдается профицит ввезенного ранее товара при низком спросе, что заставляет трейдеров удерживать цены на минимальном уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Предложение газа "Укрнафты" на западных базисах выросло с 57 710-58 881 грн/т до 59 890-60 260 грн/т. На аукционах Украинской энергетической биржи (УЭБ) средние цены повысились на 437 грн/т, составив 58251 грн/т.

"Лоты из центральных регионов оставались в пределах показателей на прошлой неделе, но в более узком диапазоне", - отметил один из участников торгов.

Ресурс "Укргаздобычи" реализовывался по цене 57 501-58 606 грн/т. На столичном рынке цены составляли около 58 621-60 227 грн/т в зависимости от производителя. Компании LPG Progress и "Энергия Трейд" предлагали газ за 59 000 грн/т, "БРСМ-Нефть" - за 59 800 грн/т, GT GROUP - за 59 500 грн/т.

"Компании вложились в импорт - завезли много товара, а продать его не могут" - рассказали в одной из компаний, объясняя низкие цены нехваткой оборотных средств.

Ситуация на границах и импорт

Внутренний ресурс остается выгоднее по сравнению с февральским импортом. Производитель ORLEN Lietuva повысил цену на $10 – 15/т, до $585 – 590/т. Снабжение из Польши за неделю составило 646 тонн, что является минимальным показателем с конца сентября 2025 года.

На южном направлении поставки сократились до 8 тыс. тонн против 16,2 тыс. тонн на прошлой неделе из-за логистических сложностей, вызванных гололедицей.

"Следующая партия будет существенно дороже" - сообщили трейдеры, комментируя поступление ресурса, закупленного по новым котировкам.

"Сентурион" реализует партию нефтемаровского пропана за 58 000–58 200 грн/т, а Данкор Трейд предлагает смесь из Турции за 30,25–30,50 грн/л.

"Новые более дорогие партии на юге, рост цен в ORLEN на фоне роста курса евро скажутся на рынке" - отмечают импортеры, прогнозируя предпосылки для роста стоимости.

В то же время, трейдеры из центральных регионов утверждают: "Хотя заходит и не так много ресурса, но его достаточно, чтобы покрыть нынешние потребности рынка". Низкий спрос остается фактором, сдерживающим резкое повышение цен.

Напомним, с января средние цены на автогаз выросли на 0,32 грн/л в группе и на 0,71 грн в рознице. Средняя стоимость горючего на АЗС составила 38,34 грн/л, а в группе на условиях поставки FCA – около 33,26 грн/л.