Профіцит і низький попит: в Україні впали гуртові ціни на автогаз

У період з 5 по 12 лютого середня гуртова вартість скрапленого газу в Україні знизилася на 480 грн/т, досягнувши позначки 59 110 грн/т. На ринку спостерігається профіцит завезеного раніше товару при низькому попиті, що змушує трейдерів утримувати ціни на мінімальному рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Пропозиція газу "Укрнафти" на західних базисах зросла з 57 710–58 881 грн/т до 59 890 –60 260 грн/т. На аукціонах Української енергетичної біржі (УЕБ) середні ціни підвищилися на 437 грн/т, склавши 58 251 грн/т.

"Лоти з центральних регіонів залишалися у межах показників минулого тижня, але у вужчому діапазоні", — зазначив один з учасників торгів.

Ресурс "Укргазвидобування" реалізовувався за ціною 57 501–58 606 грн/т. На столичному ринку ціни становили близько 58 621–60 227 грн/т залежно від виробника. Компанії LPG Progress та "Енергія Трейд" пропонували газ за 59 000 грн/т, "БРСМ-Нафта" — за 59 800 грн/т, GT GROUP — за 59 500 грн/т.

"Компанії вклались в імпорт — завезли багато товару, а продати його не можуть" — розповіли в одній із компаній, пояснюючи низькі ціни нестачею обігових коштів.

Ситуація на кордонах та імпорт

Внутрішній ресурс залишається більш вигідним порівняно з лютневим імпортом. Виробник ORLEN Lietuva підвищив ціну на $10 – 15/т, до $585 – 590/т. Постачання з Польщі за тиждень склали 646 тонн, що є мінімальним показником з кінця вересня 2025 року.

На південному напрямку постачання скоротилися до 8 тис. тонн проти 16,2 тис. тонн попереднього тижня через логістичні складнощі, спричинені ожеледицею.

"Наступна партія буде суттєво дорожчою" — повідомили трейдери, коментуючи надходження ресурсу, закупленого за новими котируваннями.

"Сентуріон" реалізує партію нафтомарівського пропану за 58 000–58 200 грн/т, а "Данкор Трейд" пропонує суміш із Туреччини за 30,25–30,50 грн/л.

"Нові дорожчі партії на півдні, ріст цін в ORLEN на тлі зростання курсу євро позначаться на ринку" — зазначають імпортери, прогнозуючи передумови для зростання вартості.

Водночас трейдери з центральних регіонів стверджують: "Хоч заходить і не так багато ресурсу, але його достатньо, щоб покрити нинішні потреби ринку". Низький попит залишається чинником, що стримує різке підвищення цін.

Нагадаємо, за січень середні ціни на автогаз зросли на 0,32 грн/л в гурті й на 0,71 грн у роздробі. Середня вартість пального на АЗС становила 38,34 грн/л, а в гурті на умовах поставки FCA – близько 33,26 грн/л.