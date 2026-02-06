У січні значно здорожчав автогаз: які чинники вплинули на вартість пального

За січень середні ціни на автогаз зросли на 0,32 грн/л в гурті й на 0,71 грн у роздробі. Середня вартість пального на АЗС становила 38,34 грн/л, а в гурті на умовах поставки FCA – близько 33,26 грн/л.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Чому зросли ціни?

Подорожчання автогазу на ринку України відбулося внаслідок низки об’єктивні причини:

з 1 січня акциз зріс на 25 євро, що автоматично додало близько 1,5 грн до кожного літра;

стрибок курсу долара та євро додав ще близько 60 копійок до собівартості;

морози збільшили густину газу, що також вплинуло на гуртові розрахунки.

Крім того, лідери ринку, мережі ОККО та WOG додали до ціни 1 грн/л, піднявши стелу майже до 40 грн/л. Водночас дискаунтери були стриманішими. У результаті цінова різниця між ними і грандами зросла в середньому за місяць до 3,96 грн/л (+0,50 грн/л до грудня) і є максимумом щонайменше з 2024 року.

Окрім того, попит підігріли власники газових балонів, які в морози частіше заправлялися на АЗС.

Як зазначають фахівці, січневе здорожчання газу помітно підняло зазор між гуртом і роздробом, однак він лишається нижчим за середньорічний показник 2025 року (5,39 грн/л).

У лютому зберігаються явні передумови до збільшення закупівельних цін (зростання котирувань Sonatrach і валютного курсу), але чіткого настрою коригувати стелу мережі не висловлюють.

Раніше повідомлялося, що ринок автомобільного газу (LPG) в Україні почав реагувати на погодні умови та енергетичні виклики. Зросли прайси трейдерів: з 15 по 22 січня ціна збільшилася на 140 грн/т і становить 59 180 грн/т.