В январе значительно подорожал автогаз: какие факторы повлияли на стоимость топлива
За январь средние цены на автогаз выросли на 0,32 грн/л в группе и на 0,71 грн в рознице. Средняя стоимость горючего на АЗС составила 38,34 грн/л, а в группе на условиях поставки FCA – около 33,26 грн/л.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.
Почему выросли цены?
Удорожание автогаза на рынке Украины произошло в силу ряда объективных причин:
- с 1 января акциз вырос на 25 евро, что автоматически прибавило около 1,5 грн к каждому литру;
- скачок курса доллара и евро прибавил еще около 60 копеек к себестоимости;
- морозы увеличили плотность газа, что также повлияло на оптовые расчеты.
Кроме того, лидеры рынка, сети ОККО и WOG прибавили к цене 1 грн/л, подняв стелу почти до 40 грн/л. В то же время дискаунтеры были более сдержанными. В результате ценовая разница между ними и грандами выросла в среднем за месяц до 3,96 грн/л (+0,50 грн/л до декабря) и является максимумом, по меньшей мере, с 2024 года.
Кроме того, спрос подогрели владельцы газовых баллонов, которые в морозы чаще заправлялись на АЗС.
Как отмечают специалисты, январское подорожание газа заметно подняло зазор между группой и розницей, однако она остается ниже среднегодового показателя 2025 года (5,39 грн/л).
В феврале сохраняются явные предпосылки для увеличения закупочных цен (рост котировок Sonatrach и валютного курса), но четкого настроения корректировать стелу сети не выражают.
Ранее сообщалось, что рынок автомобильного газа (LPG) в Украине начал реагировать на погодные условия и энергетические вызовы. Выросли прайс и трейдеров: с 15 по 22 января цена увеличилась на 140 грн/т и составляет 59 180 грн/т.