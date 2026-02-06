Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,10

42,97

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В январе значительно подорожал автогаз: какие факторы повлияли на стоимость топлива

АЗС
В Украине удорожал автогаз. / Freepik

За январь средние цены на автогаз выросли на 0,32 грн/л в группе и на 0,71 грн в рознице. Средняя стоимость горючего на АЗС составила 38,34 грн/л, а в группе на условиях поставки FCA – около 33,26 грн/л.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Почему выросли цены?

Удорожание автогаза на рынке Украины произошло в силу ряда объективных причин:

  • с 1 января акциз вырос на 25 евро, что автоматически прибавило около 1,5 грн к каждому литру;
  • скачок курса доллара и евро прибавил еще около 60 копеек к себестоимости;
  • морозы увеличили плотность газа, что также повлияло на оптовые расчеты.

Кроме того, лидеры рынка, сети ОККО и WOG прибавили к цене 1 грн/л, подняв стелу почти до 40 грн/л. В то же время дискаунтеры были более сдержанными. В результате ценовая разница между ними и грандами выросла в среднем за месяц до 3,96 грн/л (+0,50 грн/л до декабря) и является максимумом, по меньшей мере, с 2024 года.

Кроме того, спрос подогрели владельцы газовых баллонов, которые в морозы чаще заправлялись на АЗС.

Как отмечают специалисты, январское подорожание газа заметно подняло зазор между группой и розницей, однако она остается ниже среднегодового показателя 2025 года (5,39 грн/л).

В феврале сохраняются явные предпосылки для увеличения закупочных цен (рост котировок Sonatrach и валютного курса), но четкого настроения корректировать стелу сети не выражают.

Ранее сообщалось, что рынок автомобильного газа (LPG) в Украине начал реагировать на погодные условия и энергетические вызовы. Выросли прайс и трейдеров: с 15 по 22 января цена увеличилась на 140 грн/т и составляет 59 180 грн/т.

Автор:
Татьяна Ковальчук