В январе значительно подорожал автогаз: какие факторы повлияли на стоимость топлива

За январь средние цены на автогаз выросли на 0,32 грн/л в группе и на 0,71 грн в рознице. Средняя стоимость горючего на АЗС составила 38,34 грн/л, а в группе на условиях поставки FCA – около 33,26 грн/л.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Почему выросли цены?

Удорожание автогаза на рынке Украины произошло в силу ряда объективных причин:

с 1 января акциз вырос на 25 евро, что автоматически прибавило около 1,5 грн к каждому литру;

скачок курса доллара и евро прибавил еще около 60 копеек к себестоимости;

морозы увеличили плотность газа, что также повлияло на оптовые расчеты.

Кроме того, лидеры рынка, сети ОККО и WOG прибавили к цене 1 грн/л, подняв стелу почти до 40 грн/л. В то же время дискаунтеры были более сдержанными. В результате ценовая разница между ними и грандами выросла в среднем за месяц до 3,96 грн/л (+0,50 грн/л до декабря) и является максимумом, по меньшей мере, с 2024 года.

Кроме того, спрос подогрели владельцы газовых баллонов, которые в морозы чаще заправлялись на АЗС.

Как отмечают специалисты, январское подорожание газа заметно подняло зазор между группой и розницей, однако она остается ниже среднегодового показателя 2025 года (5,39 грн/л).

В феврале сохраняются явные предпосылки для увеличения закупочных цен (рост котировок Sonatrach и валютного курса), но четкого настроения корректировать стелу сети не выражают.

Ранее сообщалось, что рынок автомобильного газа (LPG) в Украине начал реагировать на погодные условия и энергетические вызовы. Выросли прайс и трейдеров: с 15 по 22 января цена увеличилась на 140 грн/т и составляет 59 180 грн/т.