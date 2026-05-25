Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 25 мая

По состоянию на 25 мая 2026 года в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась сразу на 10%, в то же время цены на яблоки и апельсины остаются стабильными, а бананы незначительно подорожали.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 25 мая:

Яблоки 35 -55 грн 0% Бананы 69-75 грн +5% Апельсины 80-140 грн 0% Лимоны 125-150 грн 0% Клубника 180-220 грн -10%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы 71.90 грн/кг Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг

Какие фрукты подорожали больше всего

Во фруктово-ягодном сегменте большинство позиций осталось без изменений, однако клубника продолжает дешеветь.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. На рынках уже появляются партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.

Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Еще на старте сезона цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом как в рознице, так и оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в конце мая в начале июня на фоне роста предложения украинской ягоды.