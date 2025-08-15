Цены на газ в Европе упали до минимума 2025 года накануне переговоров Трампа и Путина

Цены на газ в Европе опустились до минимума 2025 года. Это происходит в преддверии исторического саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, где стороны будут обсуждать пути прекращения войны. Фьючерсы на газ на амстердамской бирже упали примерно на 10% с начала месяца, достигнув 15 августа самого низкого уровня с мая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Сегодня утром, накануне встречи Трампа и Пунина на Аляске, фьючерсы на европейский газ со снабжением на бирже в Амстердаме упали на 1,4% до 31,70 евро.

Несмотря на то, что трейдеры не ожидают скорейшего возобновления поставок российского трубопроводного газа, любые изменения в санкциях могут существенно повлиять на мировой рынок.

Эксперты отмечают, что ослабление энергетических санкций будет зависеть от реальных шагов России, а именно от прекращения боевых действий и обязательств по восстановлению украинских территорий.

"Масштабы ослабления энергетических санкций будут зависеть от масштаба прекращения огня, окончания войны в Украине и реальных обязательств по возобновлению неоккупированной украинской территории", - сказал Клаудио Штойер, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Что происходит с рынком газа?

Европа до сих пор зависит от поставок газа из США и Катара, и цены остаются выше докризисного уровня. Однако отмена санкций в отношении российских проектов по производству сжиженного газа (СПГ) может увеличить мировые объемы поставок, что повлияет на стоимость топлива. По оценкам аналитиков, к 2030 году российский экспорт СПГ может возрасти на 50% при отмене санкций.

Накануне встречи администрация Трампа сдерживала ожидания скорого прорыва. Президент США рассматривает этот саммит как первый шаг к более масштабным переговорам, в которых может принять участие президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, некоторые страны-союзники. Между тем Трамп предупредил, что готов принять "очень серьезные меры", если Путин не согласится на прекращение огня. Содиненные Штаты уже удвоили таможенную пошлину на импорт российской нефти из Индии до 50%.

Аналитики Energy Aspects Ltd считают, что падение цен, вероятно, будет временным, поскольку рынок может переоценивать вероятность скорейшего возобновления поставок российского газа. Цены также могут вырасти, если США ужесточат санкции, если переговоры не принесут результата.

Пока для Европы нет кризисной ситуации, ведь хранилища газа заполнены почти на 73%, что добавляет стабильности рынка.

"Мы теперь привыкли ожидать неожиданностей, как от Трампа, так и от Путина, и это объясняет, почему рынку тяжело себя позиционировать", – сказал Жан-Кристиан Хайнц, бывший руководитель энергетической торговли, а теперь независимый консультант Wideangle LNG.

Как отмечают специалисты, без крепкого мира в Украине трудно ожидать ощутимого влияния на поставку энергоносителей.

Напомним, фьючерсные цены на природный газ на виртуальной торговой точке в Нидерландах ( TTF ) утром 25 июня впервые за три месяца (с конца апреля) опустились ниже €32/ MWh . Снижение обусловлено технической торговлей, восстановлением поставок из Норвегии и ожиданием увеличения LNG .