Ціни на газ у Європі впали до мінімуму 2025 року напередодні переговорів Трампа та Путіна

Ціни на природний газ в Європі опустилися до мінімуму 2025 року. Це відбувається напередодні історичного саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, де сторони обговорюватимуть шляхи припинення війни. Ф'ючерси на газ на амстердамській біржі впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши 15 серпня найнижчого рівня з травня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Сьогодні вранці, напередодні зустрічі Трампа і Пуніна на Алясці, ф'ючерси на європейський газ із постачанням на біржі в Амстердамі впали на 1,4% до 31,70 євро.

Попри те, що трейдери не очікують швидкого відновлення постачання російського трубопровідного газу, будь-які зміни в санкціях можуть суттєво вплинути на світовий ринок.

Експерти зазначають, що ослаблення енергетичних санкцій залежатиме від реальних кроків Росії, а саме — від припинення бойових дій та зобов'язань щодо відновлення українських територій.

"Масштаби ослаблення енергетичних санкцій залежатимуть від масштабу припинення вогню, закінчення війни в Україні та реальних зобов'язань щодо відновлення неокупованої української території", — сказав Клаудіо Штойєр, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Що відбувається з ринком газу?

Європа досі залежить від постачання газу з США та Катару, і ціни залишаються вищими за докризовий рівень. Однак скасування санкцій щодо російських проєктів із виробництва зрідженого газу (ЗПГ) може збільшити світові обсяги постачання, що вплине на вартість палива. За оцінками аналітиків, до 2030 року російський експорт ЗПГ може зрости на 50% у разі скасування обмежень.

Напередодні зустрічі адміністрація Трампа стримувала очікування щодо швидкого прориву. Президент США розглядає цей саміт як перший крок до більш масштабних переговорів, де може взяти участь президент України Володимир Зеленський та, можливо, деякі країни-союзники. Тим часом Трамп попередив, що готовий вжити "дуже серйозних заходів", якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Сполучені Штати уже подвоїли мито на імпорт російської нафти з Індії до 50%.

Аналітики Energy Aspects Ltd. вважають, що падіння цін, ймовірно, буде тимчасовим, оскільки ринок може переоцінювати вірогідність швидкого відновлення постачання російського газу. Ціни також можуть зрости, якщо США посилять санкції, якщо переговори не принесуть результату.

Наразі для Європи немає кризової ситуації, адже сховища газу заповнені майже на 73%, що додає стабільності ринку.

"Ми тепер звикли очікувати несподіванок, як від Трампа, так і від Путіна, і це пояснює, чому ринку важко себе позиціонувати", - сказав Жан-Крістіан Хайнц, колишній керівник енергетичної торгівлі, а тепер незалежний консультант Wideangle LNG.

Як зазначають фахівці, без міцного миру в Україні важко очікувати відчутного впливу на постачання енергоносіїв.

Нагадаємо, ф’ючерсні ціни на природний газ на віртуальній торговій точці у Нідерландах (TTF) зранку 25 червня вперше за три місяці (з кінця квітня) опустилися нижче €32/MWh. Зниження зумовлене технічною торгівлею, відновленням поставок з Норвегії та очікуванням збільшення LNG.