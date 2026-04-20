Цены на нефть снова подскочили из-за обострения между США и Ираном: как изменилась стоимость

20 апреля цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о задержании судна под иранским флагом. Это произошло после того, как вчера Тегеран возобновил перекрытие Ормузского пролива для коммерческих судов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,08 доллара, или 5,62%, до 95,46 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 5,01 доллара или 5,97% и до 88,86 доллара за баррель.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились примерно на 9% после того, как Иран 17 апреля заявил, что Ормузский пролив снова открыт. Открытие пролива явилось важным сигналом для мировых рынков. После заявления Тегерана, цены на нефть резко снизились, поскольку инвесторы заложили уменьшение рисков перебоев с поставками энергоносителей.

В то же время, уже 18 апреля Иран заявил о новом закрытии Ормузского пролива на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. В Тегеране подчеркнули, что до тех пор, пока Вашингтон не восстановит, по их словам, полную свободу судоходства для иранских судов, пролив будет оставаться под "строгим контролем".

Руководитель исследований MST Marquee Сол Кавоник убежден, что "нефтяные рынки продолжают колебаться в ответ на противоречивые сообщения США и Ирана в социальных сетях", а не на реалии на местах, что затрудняет быстрое возобновление поставок нефти.

"Объявление об открытии пролива оказалось преждевременным. Судовладельцы дважды подумают, прежде чем снова направляться в пролив, если не будут больше уверенности в том, что любой объявленный проход реальный", - подчеркнул Кавоник.

Отметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен. Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.