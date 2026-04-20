Ціни на нафту знову підскочили через загострення між США та Іраном: як змінилася вартість

Вартість нафти знову підскочила після поновлення перекриття Ормузької протоки / Depositphotos

20 квітня ціни на нафту зросли більш ніж на 5% після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про затримання судна під іранським прапором. Це відбулося після того, як учора Тегеран поновив перекриття Ормузької протоки для комерційних суден

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 5,08 долара, або 5,62%, до 95,46 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 5,01 долара, або 5,97%, і до 88,86 долара за барель.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися приблизно на 9% після того, як Іран 17 квітня заявив, що Ормузька протока знову відкрита. Відкриття протоки стало важливим сигналом для світових ринків. Після заяви Тегерана ціни на нафту різко знизилися, оскільки інвестори заклали зменшення ризиків перебоїв із поставками енергоносіїв.

Водночас уже 18 квітня Іран заявив про нове закриття Ормузької протоки на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. У Тегерані наголосили, що доти, доки Вашингтон не відновить, за їхніми словами, повну свободу судноплавства для іранських суден, протока залишатиметься під "суворим контролем".

Керівник досліджень MST Marquee Сол Кавонік переконаний, що "нафтові ринки продовжують коливатися у відповідь на суперечливі дописи США та Ірану в соціальних мережах", а не на реалії на місцях, що ускладнює швидке відновлення поставок нафти.

"Оголошення про відкриття протоки виявилося передчасним. Судновласники двічі подумають, перш ніж знову прямувати до протоки, якщо не матимуть більшої впевненості у тому, що будь-який оголошений прохід є реальним", – наголосив Кавонік.

Зауважимо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні цього тижня, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько