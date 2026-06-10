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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 10 июня

помидоры
Помидоры дешевеют на рынке / Delo.ua

По состоянию на 10 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь молодой картофель, цены на огурцы и помидоры снизились, в то же время стоимость среди овощей борщового набора больше подорожал лук.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 10 июня:

Овощ Цена Смена
Картофель 13-16 грн +0%
Картофель молодой 35-70 грн -5%
Лук 13-15 грн +16%
Морковь 27-30 грн 0%
Капуста молодая 15-18 грн -1,1%
Помидоры 70-100 грн -20%
Огурцы 30-35 грн - 2%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые помидоры и картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самая дешевая капуста

Какие овощи подорожали больше всего

В Украине продолжается сезонное понижение цен на помидоры. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.

Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 45 грн/кг.

В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель находятся в пределах 13-16 грн/кг.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Автор:
Светлана Манько