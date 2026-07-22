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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 22 июля
По состоянию на 22 июля 2026 г. в Украине цены на огурцы и помидоры держатся на уровне прошлой недели. Среди овощей борщового набора стоимость картофеля, капусты, моркови и лука осталась без изменений.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 22 июля:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|1 4 -1 6 грн
|+ 0 %
|Картофель молодой
|1 5 -25 грн
|+0%
|Лук
|28-30 грн
|+0%
|Морковь
|23 -26 грн
|+ 0 %
|Капуста молодая
|20 -25 грн
|+0%
|Помидоры
|63 – 70 грн
|+0%
|Огурцы
|15 – 25 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый а молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|дешевое и помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 14-16 грн/кг, а молодой картофель стоит 14-16 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.
Стоимость огурцов снова снизилась – теперь их отпускают по 15–20 грн/кг вместо 25–40 грн/кг в группе. А вот помидоры, напротив, подорожали с 45-60 до 63-70 грн/кг.
Низкие цены установились на кабачки – 18–25 грн/кг, а баклажаны стоят 30–45 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.