Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 22 липня

Станом на 22 липня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори тримаються на рівні минулого тижня. Серед овочів борщового набору вартість картоплі, капусти, моркви та цибулі залишилася без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 22 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 4 -1 6 грн + 0 % Картопля молода 1 5 -25 грн +0% Цибуля 28-30 грн +0% Морква 23 -26 грн + 0 % Капуста молода 20 -25 грн +0% Помідори 63 - 70 грн +0% Огірки 15 - 25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевш і помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-16 грн/кг, а молода картопля коштує 14-16 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень.

Вартість огірків знову знизилася – тепер їх відпускають по 15-20 грн/кг замість 25-40 грн/кг в гурті. А от помідори, навпаки, здорожчали з 45-60 до 63-70 грн/кг.

Низькі ціни встановилися на кабачки – 18-25 грн/кг, а баклажани коштують 30-45 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.