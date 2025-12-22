- Категория
Цены на подсолнечник продолжают падение: названы главные причины рыночного затишья
На отечественном рынке масличных культур наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости подсолнечника. За последнюю неделю цены спроса упали в среднем на 300–600 грн/т.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".
Отмечается, что на прошлой неделе рынок подсолнечника продолжал характеризоваться понижением цен и умеренной активностью торговли.
Причины ценового понижения:
- отрицательная динамика в секторе подсолнечного масла;
- сокращение предложений от аграриев, не устраиваемых текущим уровнем цен;
- приближение праздничного периода;
- низкий спрос со стороны некоторых крупных заводов из-за имеющихся запасов сырья.
Цены спроса упали
За последнюю неделю цены спроса упали в среднем на 300–600 грн/т. В настоящее время рыночные предложения на базисе СРТ в основном сосредоточены в диапазоне 27 500–29 000 грн/т.
Минимальная планка для семян с базовым маслом 48% стартует от 27 000 грн/т.
В то же время, некоторые перерабатывающие предприятия сохраняют гибкость и готовы предлагать индивидуальные доплаты при условии поставки значительных партий товара или исключительных показателей качества сырья.
Напомним, экспорт растительных масел составил 23% от общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.