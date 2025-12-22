Цены на подсолнечник продолжают падение: названы главные причины рыночного затишья

На отечественном рынке масличных культур наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости подсолнечника. За последнюю неделю цены спроса упали в среднем на 300–600 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

Отмечается, что на прошлой неделе рынок подсолнечника продолжал характеризоваться понижением цен и умеренной активностью торговли.

Причины ценового понижения:

отрицательная динамика в секторе подсолнечного масла;

сокращение предложений от аграриев, не устраиваемых текущим уровнем цен;

приближение праздничного периода;

низкий спрос со стороны некоторых крупных заводов из-за имеющихся запасов сырья.

Цены спроса упали

За последнюю неделю цены спроса упали в среднем на 300–600 грн/т. В настоящее время рыночные предложения на базисе СРТ в основном сосредоточены в диапазоне 27 500–29 000 грн/т.

Минимальная планка для семян с базовым маслом 48% стартует от 27 000 грн/т.

В то же время, некоторые перерабатывающие предприятия сохраняют гибкость и готовы предлагать индивидуальные доплаты при условии поставки значительных партий товара или исключительных показателей качества сырья.

Напомним, экспорт растительных масел составил 23% от общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.