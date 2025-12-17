Запланована подія 2

Цены на подсолнечник в Украине падают на фоне прогнозов о снижении цен на подсолнечное масло: анализ рынка

подсолнечник
Закупочные цены на подсолнечник в Украине падают / Shutterstock

Цены на подсолнечник в Украине показали резкое падение. За неделю закупочные цены на подсолнечник упали на 500 – 1000 грн/т и сейчас держатся в пределах 28 000 – 28 600 грн/т. Главная причина – осторожность заводов-переработчиков. Они сокращают закупки, ожидая, что подсолнечное масло на мировом рынке продолжит дешеветь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Основные причины

Ситуацию усугубляет напряжение в Черном море: недавние атаки российских дронов на гражданские танкеры с маслом шокировали рынок. Это привело к росту стоимости фрахта (перевозки по морю), поскольку риски для судов значительно возросли.

Кроме того, постоянные воздушные тревоги и атаки на энергетику привели к трехдневному отключению электричества в регионе, что остановило работу многих терминалов.

Еще одной из причин снижения стоимости подсолнечника на украинском рынке является то, что большинство предприятий уже имеют сырья на 2–3 месяца работы, поэтому не спешат покупать новые партии по высокой цене.

Дополнительное давление

Погода в декабре также внесла свои коррективы. Из-за дождей и снега аграрии не успели вовремя завершить уборку, из-за чего часть урожая была потеряна. В настоящее время собрано около 9 млн тонн семян с 93% площадей.

Дополнительно на цены подсолнечника будет давить снижение мировых цен на фуражные зерновые и шроты. Цены спроса на подсолнечный шрот в Украине за неделю не изменились и составляли 210-215 $/т с доставкой в порты.

Напомним, экспорт растительных масел составил 23% от общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.

Автор:
Татьяна Ковальчук
